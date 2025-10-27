12 ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

شهدت منافسات أمس (الأحد) في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025» تألقاً سعودياً لافتاً، بعد أن ارتفع رصيد المملكة إلى 12 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات)، والمركز العاشر في الترتيب العام، وسط حضور تنافسي قوي في مختلف الألعاب.



وسجّلت اللاعبة تالا المزروع إنجازاً تاريخيّاً بتتويجها بالميدالية الذهبية لمنافسات EFootball ضمن الرياضات الإلكترونية (أول سعودية تحصد ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية بمختلف فئاتها) عقب فوزها في نصف النهائي على لاعبة لاوس بنتيجة (2 - 1) و(3 -0)، ثم تغلبها في النهائي على التايلندية دونياشيت سوبوادي بثلاثية نظيفة (3 - 0) و(1 - 0) و(3 - 1).



وأضاف الرباع محمد آل عجيان الميدالية السعودية الثانية في منافسات أمس بعد تحقيقه فضية رفع الأثقال لوزن (56) كيلوغراماً برفع (138) كيلوغراماً، خلف رباع الصين الذي حصد الذهب بـ(141) كيلوغراماً، والفلبين ثالثا بـ(137) كيلوغراماً.



وتوّج الفائزين نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود.



وفي لعبة الملاكمة التايلندية، أحرز اللاعب المعتصم بن سالم الميدالية البرونزية في وزن (57) كيلوغراماً، التي فاز بها أمس الأول (السبت)، لتضاف إلى حصيلة الأخضر في الدورة.



من جهة أخرى، واصل منتخب كرة اليد السعودي تألقه في البطولة بعد فوزه على البحرين (33 - 27)، متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد انتصاراته السابقة على المالديف (71 - 7)، والأردن (13 - 11)، وهونغ كونغ (43 - 16).



وعلى صعيد منتخب السلة (3×3) تأهل الأخضر إلى ربع النهائي بعد فوزه على سريلانكا (17 - 16)، واليمن (16 - 11)، في حين اختتم منتخب الصالات تحت 17 عاماً مشاركته بفوز على قيرغيزستان (3 - 1)، ليحل ثالثاً في مجموعته التي ضمت إيران وتايلند.



وفي منافسات كرة الطاولة، خسر اللاعب عبدالرحمن الطاهر أمام نظيره الكوري الجنوبي (0 - 3)، كما خسرت نهال القحطاني أمام لاعبة الصين تايبيه بالنتيجة نفسها، فيما خسر الثنائي أمام كمبوديا في الزوجي (1 - 3)، وسعود الطاهر أمام لاعب هونغ كونغ (1 - 3).