تنطلق اليوم (الإثنين) مباريات دور ثمن النهائي بمسابقة كأس الملك، إذ تقام 4 مباريات، في الأولى يستضيف فريق الخليج نظيره التعاون الساعة 5:35 مساء، وفي الثانية يحل فريق الرياض ضيفاً على نظيره الفتح الساعة 5:35 مساء، والثالثة تجمع فريقي الخلود والنجمة في «ديربي القصيم» الساعة 6:00 مساء، وفي الرابعة يلتقي فريق الأهلي نظيره الباطن الساعة 9:00 مساء.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف فريق الخليج نظيره التعاون، في لقاء يمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين اللذين يقدمان مستويات فنية رائعة في الموسم الحالي، ويسعى الفريقان للفوز والتأهل لدور ربع النهائي.

ويحل فريق الرياض ضيفاً على نظيره الفتح على ملعب ميدان تمويل الأول بالأحساء في مواجهة مهمة لكلا الفريقين اللذين يتطلعان لتحقيق الانتصار والوصول لدور الثمانية.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مواجهة «ديربي القصيم» بين فريقي الخلود والنجمة، ويأتي اللقاء بعد مواجهتهما في دوري روشن التي انتهت لصالح الخلود بنتيجة 1/5، إذ تعتبر المواجهة بمثابة رد اعتبار للنجمة أو تأكيد التفوق لصالح الخلود، لذلك يطمح الفريقان في تحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي.

وتختتم مواجهات اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، بلقاء فريق الأهلي بنظيره الباطن في مواجهة حاسمة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الثمانية.