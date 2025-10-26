قال سفير المصارعة العالمية تيتوس أونيل، إنه يقف بقوة مع قرار شركة المصارعة العالمية إقامة مناسبتها الرياضية الكبرى «رسلمانيا» الـ 43 في المملكة العربية السعودية خلال العام 2027. وقال أونيل، لبرنامج «تي أم زي داخل الحلبة»، إنه يشعر بالأمان في السعودية بقدر أكبر من كثير من الأماكن في الولايات المتحدة.

وزاد: أعتقد أن ليس من حقنا - نحن الأمريكيين - أن نوجه الاتهامات إلى أية جهة. وقال: ما أستطيع قوله إنني ذهبت إلى المملكة العربية السعودية مراراً في الآونة الأخيرة. إنني أشعر بالأمن والأمان في السعودية أكثر من معظم الأماكن، أو من عدد كبير من الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أننا في الولايات المتحدة تطغى علينا عقلية أننا أعظم بلد في العالم.

نحن بلد عظيم، لكن الناس لا ينتقلون إلى الولايات المتحدة لأنها أعظم بلاد العالم؛ وإنما ينتقلون إليها لأن لدينا القدر الأكبر من الفرص. وأعتقد أن الفرق الأكبر بين بلدان منها اليابان، والسعودية، والشرق الأوسط وبين الولايات المتحدة، أن كل تلك الأماكن تسودها الأخلاق والمعتقدات.

وهم (في تلك البلدان) يعيشون في الحقيقة على أخلاقياتهم ومعتقداتهم شئت أم أبيت. وأعتقد، أنه لو ذهب الآخرون إلى المملكة العربية السعودية، أو لو أتيحت لهم فرصة للذهاب إلى هناك فإن آراءهم ستشهد تغيراً مثيراً.

وأضاف: السعوديون لا يتسامحون مع إساءة معاملة الأطفال، وضربهم، واستغلالهم جنسياً، أو اختطافهم. ولأن الناس يدركون أن عقوبة مثل تلك الأفعال قاسية، لذلك تجد أطفال المملكة يلعبون على الشواطئ حتى ما بعد منتصف الليل في منتهى الطمأنينة والأمان. وقال أونيل: لكن أطفال الولايات المتحدة لا ينعمون بمثل ذلك الأمان.