أكد مستشار «عكاظ» التحكيمي الدولي طارق سامي وجود حالة طرد تجاه مدافع الهلال الفرنسي حسان تمبكتي جراء الدخول بتهور على قدم مهاجم الاتحاد موسى ديابي.



وأضاف سامي: أظهرت اللقطات تدخلاً قوياً من لاعب الهلال حسان تمبكتي واستخدام سلاح أسفل الحذاء على قدم لاعب الاتحاد بقوة مفرطة كانت تستوجب إشهار الكرت الأحمر والطرد على اللاعب الأول في الحالة الجدلية التي شهدها «الكلاسيكو» بين الاتحاد والهلال.



وشهدت الحالة التحكيمية إجماعاً كلياً من خبراء التحكيم على استحقاق مدافع الهلال الكرت الأحمر والطرد، وكان الاختلاف حول من المدافع الهلالي المستحق للطرد نظير تدخل حسان تمبكتي وخاليدو كوليبالي في الحالة نفسها على قدم موسى ديابي.