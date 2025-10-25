تتزايد مطالب جماهير نادي ضمك بتحرك عاجل من إدارة الفريق لتحسين النتائج ومستوى الأداء قبل مواجهة الشباب اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكان النادي قد أعلن عن إصابة 3 من لاعبيه، هم: نبيل عليوي (التواء في مفصل القدم، يحتاج 7–10 أيام)، وياكو ميتي (إصابة في العضلة الخلفية، يحتاج أسبوعين إلى 3 أسابيع)، ونور الرشيدي (إصابة في العضلة الأمامية، يحتاج 4–6 أسابيع).



ويعاني الفريق من بدايات صعبة هذا الموسم، إذ يملك نقطة واحدة فقط من التعادل مقابل 4 هزائم، سجل خلالها 5 أهداف واستقبل 14 هدفاً، محتلاً المركز الـ16 في جدول الدوري.



وتعكس المطالب الجماهيرية الحاجة إلى تصحيح الأخطاء وتقديم مستويات فنية أفضل، لضمان نتائج مرضية على أرضه وخارجها، والحفاظ على سمعة الفريق في دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الشباب المرتقبة.