واصل البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال مستوياته الرائعة مع الزعيم بعد الهدف الذي سجله خلال مباراة الاتحاد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء، حيث سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ56 بعد متابعته لكرة أخفق الحارس حامد الشنقيطي في الإمساك بها، إثر تسديدة نيفيز، حيث أكملها البرازيلي في الشباك.

وخلال آخر 5 مواجهات لعبها مع الهلال عبر كل المسابقات، استطاع المهاجم البرازيلي هز الشباك 6 مرات، حيث سجل هدفين أمام فريقي الأخدود والاتفاق في دوري روشن، كما سجل هدفا في شباك ناساف كارشي الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة لهدفه الأخير أمام الاتحاد.

وبهذا الهدف يكون ماركوس قد سجل هدفه الثالث أمام «العميد» خلال 4 مواجهات لعبها في جميع البطولات، وشارك اللاعب مع الهلال في 50 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 35 هدفا، إضافة لتقديمه 4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن ليوناردو يتفوق في قراءة اللعب داخل الصندوق، على سبيل المثال، ثلاثة من أهدافه هذا الموسم سجلها من كرات عادت من الحارس.

ويمتاز اللاعب بالتمركز، فنسبة أهدافه وصلت إلى نحو 70٪؜ بهذه الطريقة.