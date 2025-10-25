لارا وغرام ونواف خارج سباق التايكوندو الآسيوي

في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، خاض اليوم السبت لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي للتايكوندو مواجهاتهم ضمن دور الـ16 من البطولة، في ثلاث فئات مختلفة.



ففي منافسات السيدات لوزن (-49 كغم)، خاضت اللاعبة لارا مطر لقاءها أمام الصينية لي ميكسو، وانتهت المواجهة بخسارة مطر بنتيجة 0 - 2، لتودّع المنافسة من هذا الدور.



وفي فئة السيدات لوزن (-55 كغم)، واجهت السعودية غرام كعبي نظيرتها الأردنية رانيا طقاطقة، وانتهى اللقاء بفوز اللاعبة الأردنية بنتيجة 2 - 0.



أما في فئة الرجال لوزن (-73 كغم)، فقد شارك اللاعب نواف حسين الذي خسر مواجهته أمام الأوزبكي اختزجون مختاروف بنتيجة 0 - 2، ليغادر هو الآخر البطولة من دور الـ16.