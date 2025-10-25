تغلّب فريق العلا من منطقة المدينة المنورة على ضيفه فريق الاتحاد من جدة في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بنتيجة (82-78)، في اللقاء الذي جمعهما، (الجمعة)، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.



وأنهى الاتحاد الربع الأول متقدماً بنتيجة (23-17)، قبل أن يتمكن العلا من تقليص الفارق والتقدم مع نهاية الربع الثاني بنتيجة (40-38).



واستعاد الاتحاد تفوقه في الربع الثالث (60-55)، إلا أن العلا قدّم أداءً قويّاً في الربع الأخير مكّنه من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (82-78).



وبرز في صفوف العلا اللاعب وائل عرقجي الذي سجل (27) نقطة، فيما كان أفضل مسجل لفريق الاتحاد اللاعب الأمريكي سي كيه نيل بالرصيد ذاته (27) نقطة.