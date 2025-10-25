تابعوا عكاظ على
Google News Account

تغلّب فريق العلا من منطقة المدينة المنورة على ضيفه فريق الاتحاد من جدة في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بنتيجة (82-78)، في اللقاء الذي جمعهما، (الجمعة)، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.


وأنهى الاتحاد الربع الأول متقدماً بنتيجة (23-17)، قبل أن يتمكن العلا من تقليص الفارق والتقدم مع نهاية الربع الثاني بنتيجة (40-38).


واستعاد الاتحاد تفوقه في الربع الثالث (60-55)، إلا أن العلا قدّم أداءً قويّاً في الربع الأخير مكّنه من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (82-78).


وبرز في صفوف العلا اللاعب وائل عرقجي الذي سجل (27) نقطة، فيما كان أفضل مسجل لفريق الاتحاد اللاعب الأمريكي سي كيه نيل بالرصيد ذاته (27) نقطة.

أخبار ذات صلة
 
ليوناردو يواصل تسجيل الأهداف بطريقة خاصة
ليوناردو يواصل تسجيل الأهداف بطريقة خاصة
لارا وغرام ونواف خارج سباق التايكوندو الآسيوي
لارا وغرام ونواف خارج سباق التايكوندو الآسيوي