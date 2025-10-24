علّق مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله على الأنباء التي ترددت حول اقتراب رحيل نجم الفريق إيفان توني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجلس توني على مقاعد البدلاء أمام النجمة في المباراة التي أُقيمت مساء (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، قبل أن يشارك في الدقيقة 69 بدلاً من فراس البريكان.

وبسؤاله عمّا إذا كان جلوس توني على مقاعد البدلاء مؤشراً على رحيله عن الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم، أجاب يايسله عقب اللقاء: «من المؤكد أنني لن أرد على الشائعات، لأن هناك الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، وهو ما يجعل أي ردٍ غير مجدٍ».

وأضاف: «قررنا البدء بـ«فراس» أمام النجمة، وهو مهاجم رائع، وكان القرار خاصاً بهذه المباراة فقط».

«الراقي» يقتحم المربع الذهبي

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على النجمة بهدفٍ نظيف سجله فراس البريكان في الدقيقة 34، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 12 نقطة صاعداً إلى المركز الرابع مؤقتاً، فيما بقي النجمة دون نقاط في المركز الثامن عشر.