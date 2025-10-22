انفرد ممثل الوطن فريق النصر بصدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على مضيفه غوا الهندي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جواهر لال مهرو بمدينة غوا الهندية ضمن لقاءات الجولة الثالثة للبطولة.



أحرز هدفي النصر انجيلو بورجيس (د: 10)، هارون كمارا (د: 27)، فيما جاء هدف غوا عن طريق بريسون فرنانديز (د: 41)، وشهد اللقاء حصول لاعب غوا دافيد تيمور على بطاقة حمراء مباشرة بعد تعمده تسديد الكرة على مساعد الحكم (د: 90+2).



شهد اللقاء بداية قوية لفريق النصر الذي كثف محاولاته في وقت مبكر على مناطق نظيره الهندي حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول حينما مرر عبدالرحمن غريب كرة لزميله أنجيلو الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك الهندية (د: 10)، حاول أصحاب الأرض استيعاب ضغط الضيوف المتواصل، لكن النصر كان الأفضل على كافة المستويات وكادت رأسية محمد مران التي جاءت من داخل منطقة الجزاء أن تهدد المرمى لكنها مرت بجوار القائم، ونوّع فريق النصر في أساليب اللعب من العمق والأطراف بحثاً عن وصول آخر لمناطق نظيره، ونجح في ذلك بالفعل حينما تسلم هارون كمارا كرة داخل منطقة الجزاء وسددها استقرت داخل المرمى (د: 27).



تحسن أداء غوا مع مرور الوقت واعتمد على الهجمات المرتدة على الرغم من تأخره بالنتيجة، ونجح في تقليص الفارق عبر بريسون فيرنانديز الذي تسلم تمريرة زميله ديجان درازيتش وسددها داخل الشباك (د: 41).



وشهد الوقت بدل الضائع طرد لاعب غوا دافيد تيمور بعد تعمده تسديد الكرة على مساعد الحكم لاحتسابه ضربة حرة للاعب سلطان الغنام (د: 90+2)، في حين مضت الدقائق دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة حتى صافرة النهاية التي أعلنت الفوز الصعب والثمين لفريق النصر.



وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة متصدراً فرق المجموعة، يليه فريق استقلول الطاجيكستاني الذي وصل للنقطة السادسة بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي بذات النتيجة ليتراجع الزوراء للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما بقي فريق غوا بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.