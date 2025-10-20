بعد إصابته أمام الفتح.. تحديد مدة غياب بروزوفيتش

كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن إصابة لاعب النصر مارسيلو بروزفيتش مطمئنة حالياً ولا تدعو للقلق، وأكد المصدر أن الإصابة كانت في (الصفاق) والعضلة الضامة اليمنى، ومن المحتمل غيابه عن الفريق 10 أيام حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل، وسيخضع اللاعب لفحوصات أخرى تحدد بشكل أكبر مدى عودته للفريق.



يذكر أن بروزوفيتش تعرّض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفتح السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليغادر أرضية الملعب عند الدقيقة 19 ويدخل بدلاً منه لاعب الوسط عبد الله الخيبري، ما أثار مخاوف الجماهير بشأن طبيعة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.



من جهته كتب اختصاصي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عبر حسابه على منصة «X» أن إصابة بروزوفيتش كانت في (الصفاق) والعضلة الضامة اليمنى، ما أدى إلى خروجه من المباراة في الشوط الأول، إذ عانى الكرواتي من الإصابة تقريباً مع هدف النصر، واستمر بعدها حتى طلب التبديل، وأشار الشهراني إلى أن أفضل الأحوال ستكون الإصابة عبارة عن شد عضلي فقط وسيغيب على إثرها من 3 إلى 5 أيام، وأضاف أن الاحتمال الأسوأ هو أن تكون إصابة بروزوفيتش تمزقاً عضلياً، وفي هذه الحالة قد يحتاج اللاعب إلى راحة تُراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.