اليامي هلالياً حتى 2029

حسمت إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم حمد اليامي لمدة ثلاث سنوات؛ حتّى 2029، ووقّع الأمير نواف بن سعد عقد التمديد مع اليامي اليوم (الأحد) في مقر النادي.وأعلن النادي ذلك عبر حسابه في منصة «X» بتغريدة كتب فيها: «اليامي هلالياً حتى عام 2029».وأصبح اليامي أحد أبرز أسلحة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيمن، خصوصاً بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جواو كانسيلو أخيراً.