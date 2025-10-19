الهلال يفك شفرة الشهري

تعرّض مدرب الاتفاق، سعد الشهري، لأول خسارة له أمام الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد مباراة انتهت بتفوق الفريق الأزرق بنتيجة 5-0.وكان الشهري قد خاض أربع مواجهات سابقة ضد الهلال، حقق خلالها فوزاً واحداً وتعادل مرتين، قبل أن تسجل هذه المباراة خسارته الأولى. وخلال هذه المواجهات، سجل فريقه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ما يعكس صعوبة المواجهة أمام فرق القمة.وشهدت المباراة سيطرة واضحة للهلال الذي نجح في استغلال نقاط ضعف دفاع الاتفاق، فيما عانى الفريق الضيف من بعض الغيابات والإصابات التي أثرت على التشكيلة الأساسية.ويأمل الاتفاق بقيادة سعد الشهري في العودة سريعاً للمنافسة، وتصحيح مساره قبل المباريات القادمة في الدوري.