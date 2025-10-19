تُختتم مساء اليوم (الأحد) مباريات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مثيرة، إذ يستضيف الخليج نظيره الرياض (5:45) مساء، ويلتقي التعاون بضيفه ضمك (6:10) مساء، وفي قمة لقاءات الليلة يستضيف نيوم فريق القادسية الساعة (9:00) مساءفي لقاء مثير ومُنتظر.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الخليج لقاءه أمام ضيفه الرياض بحثاً عن العودة لطريق الانتصارات، فرغم البداية القوية بتحقيق انتصارين وإحراز 7 أهداف، إلا أنه تعرض لخسارتين متتاليتين، ليتراجع للمركز الـ 11 برصيد 6 من انتصارين وخسارتين وأحرز هجومه 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار و3 خسائر وأحرز هجومه 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفاً، ويسعى للفوز والابتعاد عن مراكز الخطر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه ضمك محتلاً المركز السابع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات وخسارة، وله من الأهداف 8 وعليه مثلها، ورغم البداية المتعثرة بالخسارة من ضيفه النصر بخماسية نظيفة إلا أن التعاون عاد وحقق 3 انتصارات متتالية ويطمح في لقاء الليلة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والمنافسة على مراكز القمة، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء بعد بداية لا تليق بفارس الجنوب، إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادل و3 خسائر وأحرز هجومه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ويسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري لهذا الموسم والابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط.وعلى استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وفي قمة لقاءات الليلة يستضيف نيوم نظيره القادسية في لقاء قوي وصعب للفريقين، ويدخل فريق نيوم هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات وخسارة وله من الأهداف 6 وعليه 4 أهداف، ورغم البداية المتعثرة بالخسارة من الأهلي بهدف دون رد إلا أن نيوم تمكن من تحقيق 3 انتصارات متتالية ليقفز للمركز السادس ويطمح للفوز الرابع على التوالي للصعود لمراكز القمة، فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل، وله من الأهداف 8 وعليه 4 أهداف، ويسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وحصد النقاط الثلاث للمنافسة على صدارة الدوري.• مباريات اليومالخليج × الرياض5:45 مساءالتعاون × ضمك6:10 مساءنيوم × القادسية9:00 مساء