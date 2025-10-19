ضرب الاتفاق بخماسية.. جاااايكم الهلال يا عميد

قفز فريق الهلال لمركز الوصافة بعد فوزه القوي على مضيفه الاتفاق بـ5 أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد ايجو بنادي الاتفاق ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأحرز أهداف الهلال الخمسة كل من: ماركوس ليوناردو (هدفين 23، 55)، داروين نونيز (هدفين 39، 74)، روبن نيفيز من ركلة جزاء (د: 48).وشهد اللقاء بداية قوية لفريق الهلال، وكان أول تهديد حقيقي من تسديدة قوية للاعب ناصر الدوسري ولكن العارضة الاتفاقية وقفت بالمرصاد لكرته، ومن انطلاقة للظهير حمد اليامي من الجهة اليمنى تمكن من لعب كرة عرضية لزميله ليوناردو الذي سيطر على الكرة وسددها أرضية في الشباك كهدف أول للهلال (د: 23)، ويواصل الهلال ضغطه لاسيما من سافيتش الذي خطف الكرة من ميدران ومررها لزميله مالكوم الذي بدوره لعبها أرضية عرضية للمنفرد داروين نونيز الذي لم يتردد في إسكانها في الشباك كهدف ثانٍ للهلال (د: 39).وفي الشوط الثاني، ضاعف روبين نيفيز النتيجة بعد أن لعب نونيز كرة عرضية ارتطمت بيد المدافع جاك هندري لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء نفذها بنجاح نيفيز كهدف ثالث للهلال (د: 48)، ومن كرة ثابتة نفذها نيفيز حولها نونيز برأسه لزميله ليوناردو الذي لعبها برأسه داخل الشباك كهدف شخصي ثانٍ له ورابع للهلال (د: 55)، واختتم الهلال مسلسل الأهداف بعد مجهود رائع من سافيتش ليلعب كرة عرضية عالية حولها نونيز برأسه داخل الشباك كهدف شخصي ثانٍ له وخامس للهلال (د: 74)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بـ5 أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثالث ويقفز للمركز الثاني برصيد 11 نقطة، وبذلك يؤكد جاهزيته لمواجهة الكلاسيكو أمام مضيفه الاتحاد، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر.