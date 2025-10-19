غوميز: لم نقدم شيئاً أمام النصر

أكد مدرب الفتح خوزيه غوميز، أن فريقه لم يقدم ما يشفع له أمام النصر لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن الخسارة بخماسية على يد النصر في خامس جولات دوري روشن السعودي كانت نتيجة عدم وجود ردّ فعل من لاعبي فريقه طوال مجريات اللقاء.وقال غوميز خلال المؤتمر الصحفي: «تستطيع تحمل الخسارة أحياناً إذا كانت هناك رغبة في الملعب.. فريقي اليوم لم يكن الفتح الذي أعرفه في المباريات الماضية أو الموسم الماضي، وأي خطأ ضد خصم مثل النصر سيتحول إلى هدف مباشرة».