خطف قائد الشباب يانيك كاراسكو الأضواء خلال مواجهة فريقه ضد الأهلي في «كلاسيكو» الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، بعد أن قدّم أداءً لافتًا قاد به فريقه لانتزاع تعادل ثمين أمام الأهلي بنتيجة 1-1.البلجيكي كاراسكو كان النجم الأبرز في اللقاء، بعدما صنع هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، وظلّ طوال المباراة مصدر إزعاج مستمر لدفاعات الأهلي بتحركاته السريعة ومراوغاته المميزة، ما جعله يتصدر قائمة الأفضل تقييمًا في المباراة.وبحسب شبكة الإحصاءات العالمية «أوبتا»، حصل كاراسكو على تقييم 6.8 من 10، ليكون الأعلى بين لاعبي الفريقين، متقدّمًا على زميله الحارس مارسيلو غروهي، ونجم الأهلي رياض محرز الذي نال 6.6.بهذا الأداء، يؤكد اللاعب أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة الشباب، بعدما استعاد جزءًا كبيرًا من بريقه الأوروبي، مقدّمًا نفسه كأحد أخطر الأجنحة في دوري روشن هذا الموسم.