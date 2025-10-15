مباراة ويعادل 8 نجوم.. الدوسري يقترب من الرقم القياسي

ما زال نجم المنتخب السعودي قائد الأخضر التورنيدو سالم الدوسري يواصل حضوره القوي والفعال خلال المواجهات الرسمية مع منتخب الوطن أو من خلال ناديه الهلال، حيث يتبقى له مباراة واحدة في المونديال ويعادلهم بالرقم القياسي لعدد أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة بالمحفل العالمي، إذ ستكون الفرصة سانحة «للدوسري» عقب تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم «للمرة السابعة في تاريخه» إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادله سلبيًا مع نظيره العراقي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.وقبل مونديال 2026 شارك ثمانية لاعبين بالمحفل وهم: رضا تكر، فؤاد أنور، محمد الخليوي «رحمه الله»، نواف التمياط، إبراهيم سويد، سعيد العويران، حمزة صالح، وخالد مسعد.إلا أن سالم مع أول مباراة رسمية بمونديال 2026 سيعادل النجوم الثمانية ومع المواجهة الثانية سيكسر الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة.اللاعبون:١- رضا تكر.٢- فؤاد أنور.٣- محمد الخليوي.٤- نواف التمياط.٥- إبراهيم سويد.٦- سعيد العويران.٧- حمزة صالح.٨-خالد مسعد.