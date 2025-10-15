محافظ حفر الباطن يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم

رفع محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة للرياضة السعودية، وحرصها على تمكين الشباب السعودي لتحقيق النجاحات المشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.وأكد أن هذا التأهل التاريخي، يمثل ثمرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.كما هنأ محافظ حفر الباطن، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، وجماهير الوطن بهذا الإنجاز المميز، متمنياً للمنتخب السعودي دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع راية المملكة عالياً في المحافل العالمية.