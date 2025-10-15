تعادل منتخب البرتغالي مع ضيفه المجري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب خوسيه ألفالادي، ليتأجل تأهل «برازيل أوروبا» إلى كأس العالم 2026.

المنتخب البرتغالي كان بحاجة إلى الفوز على المجر للتأهل رسمياً إلى المونديال، لكن هدف دومينيك سوبوسلاي «القاتل» للمجر، أجّل حسم تأهل رونالدو ورفاقه.

افتتح المنتخب المجري التسجيل بعد 8 دقائق فقط عن طريق أتيلا سالاي، لكن قائد النصر، كريستيانو رونالدو، وضع البرتغال في المقدمة بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 22 و45+3.

وبينما كانت الجماهير البرتغالية تستعد للاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026، أحرز دومينيك سوبوسلاي هدفاً في الدقيقة 90+1، ليتأجل الحسم إلى نوفمبر القادم.

صدارة برتغالية

ويتربع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه المجر صاحب المركز الثاني، ثم يأتي المنتخب الإيرلندي ثالثاً بـ4 نقاط، ويتذيل أرمينيا الترتيب بـ3 نقاط.

وبحسب نظام التصفيات الأوروبية، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة للتأهل.