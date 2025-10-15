كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، فصلا جديدا في تاريخه المذهل، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفا، عقب تسجيله ثنائية في شباك منتخب المجر خلال مواجهة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.وجاء الهدف الأول لرونالدو في الدقيقة 22 مانحا منتخب بلاده التعادل، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود البرتغال لتقدم مهم في المواجهة.وبهذا الإنجاز، تفوق النجم البرتغالي على الغواتيمالي كارلوس رويز صاحب الـ39 هدفا، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ.ويمتلك رونالدو الآن 948 هدفا في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، من بينها 143 هدفا دوليا بقميص البرتغال، ليواصل تعزيز مكانته كأفضل هدّاف في تاريخ المنتخبات الوطنية.ويُعد هذا الإنجاز تأكيدا جديدا على استمرار رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية رغم تقدمه في العمر، إذ يواصل النجم النصراوي كتابة المجد في ملاعب أوروبا والعالم.