حققت المنتخبات السعودية للفئات السنية والفريق الأول حضوراً لافتاً في المنافسات الآسيوية هذا العام، لاسيما على مستوى المنتخبات؛ الأول والشباب والناشئين، بعد تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، إثر تعادله سلبياً مع نظيره العراقي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليعلن تأهله للمرة السابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.وسجلت الكرة السعودية حضوراً في النهائيات القارية لبطولات الفئات السنية منذ مطلع العام الجاري، إذ حجز منتخب الشباب مقعده في نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً، وعلى خطاه سار منتخب الناشئين الذي حجز مقعده في المشهد الختامي لبطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً.وعلى الرغم من أن الأمتار الأخيرة حرمت «أخضرَي» الشباب والناشئين من اللقب الآسيوي، إلا أن الكرة السعودية حققت أرقاماً هي الأبرز بين منتخبات القارة الصفراء للفئات السنية في 2025.وتُعد المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة صاحبة الحضور في نهائيَي كأس آسيا تحت 20 عاماً وتحت 17 عاماً، واللافت أن النهائيين خليا من اثنين من أقوى منتخبات القارة وهما كوريا الجنوبية واليابان اللذان غابا عن النهائي في البطولتين، واللافت أن غيابهما كان على يد الأخضر.وكان المنتخب السعودي تحت 20 عاماً قد أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا للشباب، بعد مباراة تفوق فيها «الأخضر الشاب» أمام المنتخب الأكثر تتويجاً باللقب الآسيوي للشباب بـ10 ألقاب.وفي كأس آسيا تحت 17 عاماً تمكن «الأخضر» من الإطاحة بالمنتخب الياباني من ربع النهائي، علما بأن منتخب اليابان صاحب أكبر عدد من التتويجات في كأس آسيا للناشئين بـ4 ألقاب آخرها 2018 و2023.ولم تتوقف إنجازات الكرة السعودية في البطولتين عند هذا الحد، إذ إنه بالمقارنة مع بقية المنتخبات القوية فإن المنتخب الأسترالي (بطل آسيا تحت 20 عاماً) فشل في التأهل إلى كأس العالم، كما أن منتخب أوزبكستان (بطل آسيا تحت 17 عاماً) أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً.ويُعد المنتخب السعودي هو الوحيد الذي تأهل إلى النهائي الآسيوي، وإلى كأس العالم في فئتَي تحت 17 وتحت 20 عاماً.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً حقق إنجازاً طال انتظاره بالظهور في كأس العالم للناشئين لأول مرة منذ 36 عاماً، وبالتحديد منذ نسخة 1989 التي تُوج الأخضر بلقبها آنذاك.