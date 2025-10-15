لا جديد.. همة السعوديين وعزيمتهم تكسب، الأخضر مجدداً بين الكبار في المحفل العالمي الأهم، بعد تجاوز منتخب العراق والتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، والظهور في كأس العالم للمرة السابعة تاريخياً.مشوار طويل في التصفيات عاشه الأخضر ما بين صعود وهبوط، لكن النهاية كانت سعيدة وحقق نجوم الأخضر المراد بالظهور في نهائيات كأس العالم.وكان الأخضر قد بدأ مشواره في التصفيات في 16 نوفمبر 2023 بالفوز على منتخب باكستان برباعية نظيفة، وواجه بعده منتخبات الأردن وطاجيكستان وإندونيسيا والصين واليابان والبحرين وأستراليا وأخيراً العراق.وسبق للمنتخب السعودي الظهور في نهائيات كأس العالم في نسخ؛ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.