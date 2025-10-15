أصبح ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة هو تميمة الحظ وملعب الأفراح للمنتخب السعودي، عقب أن نجح نجوم الأخضر في حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 على أرضيته للمرة الثالثة على التوالي، إذ سبق للأخضر أن حسم تأهله إلى المونديال العالمي من أرضية ملعب «الإنماء» في 2018 أمام منتخب اليابان وفي 2022 أمام منتخب أستراليا.وسبق للمنتخب السعودي أن خاض 20 مباراة على أرضية ملعب «الإنماء» منذ افتتاحه في 2014 ولم يخسر سوى في مباراتين منها.