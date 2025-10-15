تأهل منتخبنا الوطني السعودي لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعد تعادله سلبياً مع ضيفه العراق، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.شهد اللقاء منذ بدايته رغبة سعودية لحسم الأمور، فيما اعتمد المنتخب العراقي على الهجمات المرتدة، وسنحت إحداها لإبراهيم بايش الذي سددها قوية لكن سعود عبدالحميد تألق في التصدي لها قبل وصولها للحارس نواف العقيدي، ورد صالح أبو الشامات بهجمة رائعة من مجهود فردي وواجه الحارس جلال حسن، لكنه مررها عرضية وأبعدها الدفاع العراقي، ومن كرة لأيمن يحيى مرت الكرة من مصعب الجوير لتصل لسعود عبدالحميد الذي سددها فوق العارضة، ويعود صالح أبو الشامات ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس جلال لتصل لسعود ويلعبها عرضية لمصعب الجوير الذي سيطر عليها وسددها قوية فوق العارضة.ومن هجمة مرتدة للمنتخب العراقي قادها مهند علي وسددها قوية لكن حسان تمبكتي انقض على الكرة وأبعدها لركلة زاوية، ومن ثم سدد سالم الدوسري كرة اعتلت العارضة، ومن كرة حرة طار لها نواف العقيدي وأبعدها بفدائية يعلن الحكم الأردني أدهم المخادمة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل ويتأهل رسمياً للمرة السابعة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما حل منتخب العراق ثانياً بأربع نقاط من فوز وخسارة، وضرب موعداً مع المنتخب الإماراتي لخوض لقاءي الملحق الآسيوي المؤهل للمحفل العالمي، فيما احتل منتخب إندونيسيا المركز الثالث (الأخير) دون أي نقطة.