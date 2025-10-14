انتكاسة تبعد يامال عن الملاعب

كشف تقرير صحفي حقيقة تقدم نادي الهلال بعرضٍ قياسي لنادي برشلونة لضم النجم الشاب لامين يامال.كان موقع «Fichajes» قد ذكر أن الهلال قدّم عرضاً غير مسبوق بقيمة 400 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.لكن، وفقاً لصحيفة «ماركا»، نفى برشلونة وصول عرض من الهلال، موضحاً أن النجم الشاب ليس للبيع، ففي مارس من العام الماضي، رفض النادي الكتالوني عرضاً بقيمة 200 مليون يورو من باريس سان جيرمان.وكان يامال قد وقّع أخيراً عقداً مع نادي برشلونة حتى عام 2031، مقابل راتب ثابت يبلغ 10 ملايين يورو، ومكافأة توقيع بقيمة 25 مليون يورو موزعة على ست سنوات من عقده.يُذكر أن برشلونة أعلن في 3 أكتوبر الجاري تجدد إصابة لامين يامال في الفخذ، وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.وتسببت إصابة الفخذ في غياب لامين يامال عن برشلونة في 4 مباريات هذا الموسم.وشارك النجم الشاب في 5 مباريات هذا الموسم مع نادي برشلونة، 4 منها في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفين ومقدماً ثلاث تمريرات حاسمة.