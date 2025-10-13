يعلو كعب الفرنسي المدير الفني للمنتخب السعودي السيد هيرفي رينارد على نظيره الأسترالي مدرب منتخب العراقي غراهام أرنولد تاريخياً، من خلال المواجهات السابقة التي جمعتهما، حيث لم ينتصر الأخير على الأول بأي مباراة سابقة بتاتاً، إذ التقيا مرتين واحدة فوز وتعادل لمصلحة الفرنسي، فيما كان غراهام حينها يقود الكنغر.ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره العراقي يوم الثلاثاء في كلاسيكو الحسم والتأهل لمونديال 2026، حيث يقام اللقاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة.كما يملك الفرنسي رينارد سجلاً جيداً جداً أمام المدربين الأستراليين على مدار التاريخ حيث واجههم 4 لقاءات تعادل مرتين وكسب وخسر مرة.