تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية والآسيوية غداً (الثلاثاء) عند الساعة 9:45، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، لمشاهدة القمة الحاسمة بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026. حيث المواجهة بين الأخضر السعودي وأسود الرافدين، لا تقبل أنصاف الحلول، فالفائز بها سيحجز بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيخوض صاحب المركز الثاني جولة إضافية من الملحق لتحديد مصير المقعد الآسيوي المتبقي. «عكاظ» رصدت آراء وقراءة عدد من الرياضيين لهذا اللقاء الحاسم.• تحسن الأداء وزاد التجانسقال المدرب الوطني محمد الشبعان، إن أداء المنتخب السعودي تحسّن، وزاد التجانس بشكل كبير جداً بين اللاعبين، فيما عاملا الأرض والجمهور سيكونان لهما تأثير قوي على الجانب النفسي عند اللاعبين. وأضاف، أتمنى من مسؤولي المنتخب عدم مجاملة بعض اللاعبين على حساب منتخب الصقور الخضر حتى يخرج المنتخب السعودي بجدارة الفوز في المستوى والنتيجة والتأهل لنهائيات كأس العالم بإذن الله. وأضاف، تشير التوقعات إلى أن المنتخب السعودي سيركز على الضغط العالي والمنظم، خاصة في الشوط الثاني، بهدف استنزاف اللياقة البدنية للاعبي المنتخب العراقي، والتي ظهر عليها التراجع في بعض الفترات خلال المواجهات الأخيرة، كما سيخطط رينارد لاستغلال نقاط ضعف الدفاع العراقي التي تم رصدها، وتحديداً في التعامل مع الكرات الثابتة وتنظيم خط الدفاع أمام الهجمات المرتدة السريعة.• الاستحواذ وتناقل الكرة بهدوءقال المدرب الوطني عبدالعزيز هشلان، لدى المنتخب السعودي الإمكانات المميزة من خلال العمل على بعض حالات اللعب وكيفية التعامل مع منتخب العراق. وأضاف، في حال امتلاك الكرة، يجب الاستحواذ والعمل على تناقلها بهدوء من أجل عمل الزيادة العددية للاعبين في الأطراف ولعب الكرات العرضية التي تشكل خطورة على مرمى المنتخب العراقي، أما في حالة فقدان الكرة، يجب الحذر من التحولات التي يلعبها المنتخب العراقي، وأن يكون دفاع المنتخب السعودي في كامل تركيزه مع عمل الضغط العكسي بشكل سريع في حال افتكاك الكرة. وقال، يعاني المنتخب العراقي في المواقف الثابتة من تغطية المساحات من خلال التغطية لاعب بلاعب، ودفاع المنطقة متواجدون بشكل أقل، وأتمنى أن يلعب المنتخب السعودي بأكثر من أسلوب متنوع، فيما يجب الحذر والتركيز خلال المواقف الثابتة للمنتخب العراقي لأنها نقطة قوتهم في الحالات الهجومية، وأتوقع عموماً، فوز الأخضر السعودي بهدفين مقابل لاشيء للمنتخب العراقي.• أفضلية أرضية ودعم جماهيريقال رئيس رابطه الهواة سابقاً في عسير علي الوهابي، إن المواجهة ستكون حاسمة ومصيرية بين المنتخبين السعودي والعراقي، وتتجلى الرؤى الفنية في التوازن بين القوة الهجومية لدى الأخضر والصلابة الدفاعية لدى أسود الرافدين. وأضاف، المنتخب السعودي يمتلك أفضلية أرضية ودعماً جماهيرياً، كما أن التعادل يكفيه للتأهل مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيدخل منتخب العراق اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، معتمداً على الاندفاع الهجومي وبطاقة معنوية مرتفعة بعد انتصارهم الأخير. وأضاف، التوقع الفعلي يشير إلى فوز محتمل للمنتخب السعودي بنتيجة ضيقة (2-0 أو 1-0)، خصوصاً مع ترجيح قلة الأهداف في مثل هذه المباريات الحاسمة.