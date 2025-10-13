حققت لاعبة السهام عائشة آل علي في نادي الفاروق الرياضي بمحافظة المجاردة، أول ميدالية ذهبية للنادي خلال الموسم الرياضي الحالي، وذلك في لعبة السهام، بعدما تألقت في المنافسات التي أُقيمت بمدينة الرياض، على مستوى المملكة.وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الجهازين الفني والإداري في النادي ودعم مجلس الإدارة المستمر لتطوير الألعاب الفردية، وتمكين المرأة في المجال الرياضي. وأشاد رئيس مجلس إدارة النادي صديق الشهري بالأداء المميز للاعبة خلال مشاركتها، مؤكداً أن الميدالية الذهبية ستكون دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات القادمة في مختلف الألعاب.