أكد مدرب المنتخب السعودي رينارد أن مواجهة العراق تعتبر مباراة مهمة جداً وتعني الكثير، والجميع مركزون وجاهزون تماماً للقاء المهم في ختام مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وهدفنا الفوز والوصول للمونديال القادم.وأضاف رينارد: «أثق كثيرا في اللاعبين وأومن بهم، كذلك الرئيس رائع وأحب العمل معه. كرة القدم ليست سهلة دائماً كبعض الأمور في الحياة، أحيانا يصعب جداً تحقيق بعض الأهداف، لكن نحب هذه التحديات».وقال: «محظوظ لأنني أعمل مع لاعبين مثل سالم قائد المنتخب وكذلك صالح الشهري، وحسان تمبكتي الذي أصبح يتحلى بالخبرة، لكن يحتاج للتركيز أكثر، ومع بقية اللاعبين كذلك».وأوضح رينارد الجميع يعرف كيف هي كرة القدم وتعقيداتها، إذا لم نحقق الفوز على العراق ونتأهل، لن يتحدث أحد عن ما فعلناه أمام إندونيسيا في المباراة الماضية.وأشار رينارد إلى أن مباراة العراق ستكون الأهم في مسيرتي، وسأشرح لكم غدا لماذا.وحول تعليقاته على تصريحات مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، أجاب رينارد بابتسامة الواثق وقال: «نحن نحب الضغط.. هذه ضغوط إيجابية.»وعن المنتخب العراقي تحدث رينارد: «نعرف جيداً جودة الخصم وأهمية المباراة، وما المخاطر التي يمكن أن يسببها لنا، لكننا جاهزون لهذه المباراة.»وختم رينارد المؤتمر بتحفيز للجماهير: «من هنا في 2018، تأهل المنتخب السعودي بعد فوزه ضد اليابان في 2022، كذلك تأهل المنتخب بعد فوزه على أستراليا كمتصدر للمجموعة، هنا أيضا غدا تنتظرنا مباراة أخرى مهمة والجمهور لن يُقصر في دعم اللاعبين للوصول لمونديال 2026».• ترتيب المجموعة الثانيةالأول: السعودية 3 نقاطالثاني: العراق 3 نقاطالثالث: إندونيسيا صفر من النقاط