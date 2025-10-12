أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عاما، مبارك بن علي الشهراني، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في المعسكر الداخلي، الذي سيُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري، ويمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقرر إقامتها في مملكة البحرين.وضمّت قائمة اللاعبين 14 اسماً؛ أنس مصارط، تميم الأسمري، عبدالله السهلي، أحمد الحارثي، مشعل القرني، عبدالرحمن الشيخ، عبدالعزيز علاقي، فارس الشهري، فارس القحطاني، مهدي الجارودي، سالم الصبحي، فهد كعبي، منور الشمري، مجاهد الصميلي.يُذكر أن قرعة منافسات كرة قدم الصالات ضمن دورة الألعاب الآسيوية، أوقعت أخضر الصالات تحت 17 عاما في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات إيران وتايلاند وقرغيزستان.