الرياض تحتضن مواجهات تاريخية بين أساطير كرة القدم

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري الملوك – الشرق الأوسط الذي سيقام في الرياض نهاية أكتوبر الجاري، اكتمال قائمة رؤساء الفرق المشاركة في الموسم الجديد 2025–2026، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحضور مؤسس البطولة الإسباني جيرارد بيكيه، وعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع المحتوى من مختلف القارات.ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الملوك (MENA Kings Cup) في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، إذ تحتضن بوليفارد سيتي منافسات البطولة اعتباراً من 24 أكتوبر الجاري لمدة خمسة أيام، بمشاركة فرق يقودها نجوم وصنّاع محتوى من أنحاء المنطقة.وتعد النسخة هي الأضخم في تاريخ البطولة منذ تأسيسها عام 2023، بعد توسّعها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إطلاق بطولات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.وتقدّم البطولة تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تعتمد على مباريات قصيرة بنظام (7 ضد 7) وفق قواعد مبتكرة تمنح المواجهات طابعاً سريعاً ومليئاً بالحماس، بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالميين مثل ليفاندوفسكي، لامين يامال، مارسيلو، كريستيان فييري، وويسلي شنايدر.وأكد جيرارد بيكيه خلال كلمته في حفل الإطلاق أن النسخة الشرق أوسطية «تمثل خطوة مهمة نحو العالمية»، مشيراً إلى أن «الرياض أصبحت مركزاً رئيسياً لانطلاق أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة، وموقعاً مثالياً لتجربة تجمع بين كرة القدم الحديثة والتفاعل الجماهيري».