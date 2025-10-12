أكد عودة أيمن حسين.. مدرب العراق: الضغط زاد على السعوديين

أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، صعوبة المواجهة التي جمعته ونظيره الإندونيسي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية من «الملحق الآسيوي» في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م، وانتهت بهدف للمنتخب العراقي جاء عند الدقيقة (76) عن طريق اللاعب زيدان إقبال، إذ قال: «نثق كثيراً في اللاعبين الذين قاموا بكل ما هو مطلوب منهم رغم قرار الطرد في نهاية المباراة». مشيراً، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المواجهة، إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة هو التركيز على اللقاء القادم أمام المنتخب السعودي في ختام الدور الرابع وحسم بطاقة التأهل لمونديال العالم.وتابع: «الضغط زاد على لاعبي المنتخب السعودي، وسنستغل هذا الضغط لصالحنا والخروج بنتيجة إيجابية». وأوضح أرنولد أن المنتخب العراقي لم يقدم المستوى المطلوب أمام إندونيسيا؛ نتيجة الضغط الكبير الذي واجهه اللاعبون، مبيناً أن الجهاز الفني يسعى إلى تصحيح الأخطاء واستعادة التوازن في المواجهة المقبلة. مشيراً إلى أنه لا يَعِدُ الجمهور العراقي بشيء.وعن سؤال لـ«عكاظ» حول النهج الذي سيتبعه ضد السعودية خصوصاً أنه مدرب متحفظ يعتمد على التكتل الدفاعي، أجاب غراهام: «نعم، صحيح نستمد قوتنا من الصلابة الدفاعية، لكن سندخل المباراة بهدف الفوز مثلما نفعل في كل مباراة ندخلها. ومع عودة أيمن حسين المتوقعة، الأمور ستصبح أفضل».