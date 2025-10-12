مدرب منتخب إندونيسيا: حلمنا المونديالي تبخّر

أكد المدير الفني لمنتخب إندونيسيا الهولندي باتريك كلويفرت أن منتخب بلاده قدم أداءً يستحق الإشادة رغم ضياع فرصة التأهل بعد الخسارة أمام العراق بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرابع للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.وأكد الهولندي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، أن المنتخب الإندونيسي اكتسب خبرات كبيرة خلال مشواره في التصفيات، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية والسلبية أسهمت في بناء الفريق على المستويين الفردي والجماعي.وأضاف: «الحلم في الوصول إلى كأس العالم كان قريباً، لكنّه تبخّر من بين أيدينا، وهذا مؤلم لي وللشعب الإندونيسي، فقد كان حلماً جماعيّاً عمل الجميع لأجله بكل إخلاص». مبيناً أنه سيأخذ وقتاً لمراجعة التجربة وتحليل ما حدث، لافتاً النظر إلى أن الشعب الإندونيسي يمكنه أن يفتخر بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت كانت كبيرة رغم عدم تحقق النتيجة المرجوة.وعن جاهزية المنتخب للمنافسة على أعلى المستويات الآسيوية، قال: «الفريق ليس صغيراً، كما يظن البعض، فقد أظهر اللاعبون أداءً رائعاً أمام منتخبات قوية مثل السعودية والعراق، وهما يحتلان المركزين 59 و58 عالمياً، بينما نحتل نحن المركز 118، ومع ذلك قدمنا أداءً مميزاً بروح عالية وانضباط كبير».وختم كلويفرت تصريحه قائلاً: «الشعب الإندونيسي يمكنه أن يرفع رأسه فخراً بما قدمه هذا الجيل من اللاعبين، فقد أظهر الجميع التزاماً وجهداً صادقاً يستحق التقدير».