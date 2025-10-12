«الداخلية» تكشف شعار استضافة المملكة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ

كشفت وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، شعار استضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تنطلق خلال الفترة من 26 أكتوبر – 1 نوفمبر بمدينة الرياض، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بمشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم.ويرمز الشكل الدائري في الشعار إلى الوحدة والحركة والعمل الجماعي، والسدو إلى أحد عناصر تراث المملكة وثقافتها الأصيلة، كما يشير السلّم إلى إحدى أهم أدوات الإطفاء والإنقاذ الذي يرمز إلى الصعود والتحدي والجاهزية، بينما تظهر صورة السباق في قلب الشعار عناصر السرعة والقوة والتحمّل لأبطال الإطفاء والإنقاذ.ويجسّد الشعار في شكله النهائي روح البطولة على أرض الأصالة، إذ يلتقي التراث السعودي، المتمثل في الزخارف والسدو، مع حركة ديناميكية بألوان تعكس الشجاعة والطاقة والأمل، كما يعبّر الشعار عن الأبعاد الدولية والثقافية والإنسانية للبطولة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وجهةً عالميةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي، إلى جانب إبراز المهارات المهنية والرياضية للعاملين في خدمات الإطفاء والإنقاذ على مستوى العالم.