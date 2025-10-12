أصدر موقع TransferRoom العالمي، المتخصص في تقييم الصفقات واللاعبين في كرة القدم، قائمة تضم أفضل 10 صفقات على مستوى العالم من حيث «إمكانات النجمية المستقبلية» (Star Player Potential)، وجاء من ضمنها لاعب نادي القادسية البرازيلي غابرييل كارفاليو بعد تقييم أدائه ومقارنته بمتوسط مستوى اللاعبين.وجاء اختيار اللاعب ضمن القائمة العالمية بفضل تميّزه الفني، وتطوره الملحوظ خلال الفترة الماضية، ما يعكس موهبته العالية وقدرته على المنافسة ضمن أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم الحديثة.ويُعد هذا التصنيف من المواقع المرجعية المعروفة على مستوى الأندية العالمية في تحليل أداء اللاعبين وقياس إمكاناتهم المستقبلية، ما يسلط الضوء على جودة المواهب الموجودة في الملاعب السعودية، وقدرتها على لفت الأنظار دولياً.