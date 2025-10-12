رئيس بورتو يقترح إقامة بطولة تجمع أندية إسبانيا والبرتغال

اقترح رئيس نادي ​بورتو أندريه ​فيلاش بواش​، إقامة بطولة «كأس سوبر أيبيرية» تجمع أندية إسبانيا والبرتغال، تشمل ​برشلونة​، و​ريال مدريد​ وأتلتيكو، إلى جانب بورتو، ​وبنفيكا​ وسبورتينغ لشبونة.وأوضح فيلاش بواش خلال قمة كرة القدم البرتغالية في أوليراس أنّ الهدف من المبادرة هو تعزيز تدويل كرة القدم البرتغالية، مشيراً إلى إمكانية نقل بعض مباريات الدوري إلى الخارج لجذب الجماهير في مدن مثل باريس ونيويورك.وأكّد أنّهُ ناقش الفكرة مع رؤساء الأندية الإسبانية والبرتغالية، رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. مضيفاً أنّ التجربة قد تفتَح المجال أمام الزيادة الجماهيرية للبطولات المحلية الإسبانية والبرتغالية.