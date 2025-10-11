نور يشعل وسائل التواصل بحديث الصراحة

عاد نجم الكرة السعودية ونادي الاتحاد محمد نور للواجهة من جديد، واستحوذ حديثه على اهتمام الجمهور الرياضي بمختلف ميوله، ليتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التجاهل غير المبرر الذي تعرض له خلال مشواره في الملاعب وعدم ضمه لقائمة المنتخب في فترات سابقة رغم تحقيقه بطولات محلية وقارية.وقال محمد نور محمد نور: «ظُلمت كثيراً خلال مشواري الكروي بغض النظر عن الإيقاف، فأنا ألعب وأحقق لقب الدوري وأفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري، وكل هذا لم يكن يشفع لي للانضمام للمنتخب». وأضاف نور: «حققت مع الاتحاد كل شيء كدوري أبطال آسيا ودائماً ما أكون لاعباً مؤثراً وأترك بصمة في المباراة، ومع هذا عندما تُعلن قائمة لاعبي المنتخب أُفاجأ بأن اسمي ليس من بين القائمة».واستشهد نور بزميله نجم الحراسة بالكرة السعودية محمد الدعيع الذي صارحه مدرب المنتخب بأنه ليس مسؤولاً عن قرار ضمه للمنتخب السعودي من عدمه. وتساءل نور عن صداقته بالمدرب كالديرون عندما درب الاتحاد واعتماده عليه، ويقابله بعدم ضمه لتمثيل المنتخب السعودي.