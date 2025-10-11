«بي بي سي»: مشروع مبابي وهالاند يقرّب فينيسيوس من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم (السبت)، نية نادي ريال مدريد الإسباني إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلته، من خلال بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور مقابل 250 مليون يورو، وذلك من أجل تمويل صفقة محتملة لضم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند.بحسب شبكة بي بي سي، فإن مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد أصبح غامضاً، على الرغم من استمرار مفاوضات تجديد عقده الحالي الذي يمتد حتى صيف 2027.ورغم إحراز تقدم ملموس في مفاوضات تمديد العقد حتى 2030، إلا أن مستشاري اللاعب نصحوه بالتريث، في ظل الغموض المحيط بدوره المستقبلي داخل الفريق، لاسيما بعد تعيين المدرب الجديد تشابي ألونسو.وعلى الرغم من أجواء التفاهم المعلنة بين الطرفين، إلا أن تقارير إعلامية تشير إلى توتر متزايد خلف الكواليس، خصوصاً مع وصول كيليان مبابي، الذي أصبح النجم الأول في المشروع الجديد للنادي «الملكي»، طبقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.وحال إتمام صفقة بيع فينيسيوس إلى أحد أندية الدوري السعودي، فإن العائد المالي الضخم سيُستخدم لدعم تحرك ريال مدريد من جديد نحو التعاقد مع إيرلينغ هالاند، حيث أجرى النادي أخيراً اتصالات مع محيط اللاعب لاستطلاع مدى رغبته في خوض تجربة الليغا.ورغم سعادته الحالية في مانشستر سيتي، إلا أن المهاجم النرويجي يُبقي على حلمه في اللعب بالدوري الإسباني، وهو ما يُحاول ريال مدريد استغلاله عبر تقديم مشروع هجومي مغرٍ يقوده الثنائي هالاند ومبابي.