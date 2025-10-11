يسعى مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الكروي لمواجهة الشباب الجمعة القادمة الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء «الكلاسيكو» ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويتطلع المدرب ماتياس لتحقيق الفوز على الشباب وحصد النقاط الثلاث وعدم التفريط في أية نقطة، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.ويتطلع المدرب ماتياس يايسله لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز الفريق الكروي للمباريات القادمة على الصعيدين المحلي والقاري والمنافسة على تحقيق البطولات في الموسم الحالي.وكان الفريق الأهلاوي خاض 4 مباريات في دوري روشن، في الأولى حقق انتصارين الأول أمام نيوم بهدف مقابل لا شيء، والثاني ضد فريق الحزم بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل في مباراتين الأولى أمام الاتفاق سلبياً، والثانية ضد الهلال إيجابياً 3/3، ويملك 8 نقاط في المركز السابع بترتيب فرق الدوري.