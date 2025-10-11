يتطلع منتخب العراق لتحقيق انتصار مهم عندما يتواجه مع إندونيسيا عند تمام الساعة 9:45 من مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.ويتصدر منتخبنا الوطني السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين لا زال رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط، بانتظار خوض المنتخب العراقي مباراته الأولى في المجموعة.وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء، إذ تلتقي السعودية مع العراق، علماً بأن الجولة الأولى كانت شهدت فوز السعودية على إندونيسيا 3/ 2.ويطمح المنتخب العراقي إلى عودة طال انتظارها للساحة العالمية، فيما يدرك المنتخب الإندونيسي أن أي نتيجة غير الفوز ستُضعف من حظوظه في مواصلة المشوار.العراق يخوض اللقاء بعزيمة قوية لتأمين ظهوره الثاني في نهائيات كأس العالم بعد مشاركته التاريخية في نسخة 1986 بالمكسيك، إذ يُبدي المدرب غراهام آرنولد ثقته في قدرة فريقه على تكرار هذا الإنجاز.وكان تتويج العراق بلقب كأس الملك على حساب تايلند في سبتمبر الماضي بمثابة رسالة واضحة عن نواياه، وسيعتمد آرنولد على الثلاثي مهند علي وعلي جاسم وأيمن حسين لتقديم الأداء المنتظر مجدداً.ومع فوز السعودية في مباراتها الافتتاحية أمام إندونيسيا لتتصدّر مبكراً، يدرك المنتخب العراقي أن تحقيق الانتصار بات أمراً ضرورياً لبدء مشواره بالشكل الأمثل.أما بالنسبة لإندونيسيا، فالمباراة تحمل عبئاً تاريخياً يتمثّل في سعيها لإنهاء انتظارٍ طويل منذ ظهورها الأول على الساحة العالمية عام 1938 تحت اسم «جزر الهند الشرقية الهولندية»، إذ يرى المدرب باتريك كلويفرت أن هذه التصفيات تمثل فرصة لصنع إنجاز جديد في تاريخ الكرة الإندونيسية.وكان المنتخب الإندونيسي قد قدّم أداءً شجاعاً أمام السعودية في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر بصعوبة بنتيجة 2-3 لصالح أصحاب الأرض، ما يجعل الفوز في مواجهة العراق الخيار الوحيد أمامه للبقاء في المنافسة.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.