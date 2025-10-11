إصابة أولمو تقلق برشلونة قبل الكلاسيكو مع ريال مدريد

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة بعد إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة داني أولمو، لاعب وسط «البلوغرانا»، خلال تدريبات منتخب إسبانيا، ما سيبعده عن مواجهتي جورجيا وبلغاريا ضمن فترة التوقف الدولي.وجاءت الإصابة في توقيت حساس للغاية بالنسبة لبرشلونة الذي يواجه ضغطًا هائلًا في جدول مبارياته، محليًا وأوروبيًا، في ظل الاعتماد الكبير على أولمو خلال الأسابيع الماضية كأحد أبرز مفاتيح اللعب في الخط الهجومي للفريق.وشعر أولمو بآلام في عضلة الساق اليسرى، وهي نفس المنطقة التي كان قد اشتكى منها في اليوم السابق، ليغادر ملعب التدريبات نتيجة ألم واضح على وجهه، بعدما تعذر عليه إكمال الحصة التدريبية.وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، أن أولمو وصل إلى معسكر المنتخب وهو يعاني من إجهاد عضلي طفيف، وأن نادي برشلونة كان قد أبلغ الجهاز الطبي للمنتخب بذلك قبل انضمامه.وتشير مصادر إعلامية إسبانية أن مشاركة أولمو في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، باتت محل شك كبير، رغم أن الأطباء لا يستبعدون تمامًا إمكانية تعافيه في الوقت المناسب.