استعداداً لكأس آسيا..«أخضر 23» يكسب ودية كوريا الجنوبية

تغلّب المنتخب السعودي تحت (23) عامًا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء، المقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت (23) عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة في الدقيقتين (40 و61)، وأحمد الجليدان في الدقيقة (49)، وفيصل الصبياني في الدقيقة (64) من مجريات المباراة.ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، محمد الدوسري، مبارك الراجح، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر، عبدالله رديف.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت (23) عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت (23) عامًا 2026، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.