السعودية تستضيف المجموعة (B) من تصفيات كأس آسيا للناشئات

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات المجموعة (B) من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات تحت (17) عامًا 2026، خلال الفترة من (13) إلى (17) أكتوبر الجاري، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر.وتضم المجموعة إلى جانب المنتخب السعودي، منتخبات الكويت، وإيران، ولبنان، إذ تتنافس المنتخبات الأربعة بنظام الدوري المجمع، ويخوض كل منتخب 3 مباريات، سعيًا للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت (17) عامًا 2026 التي ستستضيفها الصين.وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا للزخم الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية في السنوات الأخيرة، على مستوى المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية، ومنها الدوري الممتاز للسيدات، وكأس الاتحاد للسيدات، والدوري الممتاز للناشئات، وبطولة الاتحاد للفتيات، في انعكاس واضح للتطور التنظيمي والفني الذي يشهده القطاع النسائي في الاتحاد السعودي لكرة القدم.وثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمنح المملكة حق استضافة التصفيات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للدور الريادي للمملكة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، خصوصًا في قطاع كرة القدم الذي يشهد نموًا متسارعًا على الصعيدين الفني والتنظيمي.وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن استضافة التصفيات تمثل فرصة مثالية لاكتساب الخبرات الدولية للاعبات الفئات السنية، وتعزيز الحضور القاري للمنتخبات النسائية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء جيل رياضي طموح يسعى لتحقيق التميز محليًا وقاريًا وعالميًا.