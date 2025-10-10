هل يعمّق العراق جراح إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم؟

يستهل المنتخب العراقي مشواره في الدور الرابع من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الإندونيسي غدًا، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتُعد المواجهة الأولى للمنتخب العراقي في هذا الدور، إذ يسعى إلى بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى المونديال، بينما يخوض المنتخب الإندونيسي اللقاء الثاني له بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ويُنتظر أن تشهد المباراة تنافسًا متكافئًا، إذ يطمح فيه الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في المجموعة الثانية ضمن ملحق التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».وشهدت الجولة الأولى من المجموعة، فوز المنتخب السعودي على نظيره الإندونيسي (3 - 2)، ليتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما ينتظر المنتخب العراقي خوض أولى مبارياته في المجموعة، بينما بقي رصيد إندونيسيا خاليًا من النقاط.ومن المقرر أن تُقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية الثلاثاء القادم، إذ يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في مواجهة مرتقبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.يُذكر أن صاحب المركز الأول يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كل من المجموعتين الأولى والثانية، فيما يخوض المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني مواجهة فاصلة ضمن الملحق الآسيوي لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.