الهلال يكشف عن موعد عودة «سافيتش».. والجماهير تتنفس الصعداء

تلقت جماهير الفريق الهلالي خبرًا سعيداً قبل مباراة الفريق القادمة أمام الاتفاق، والتي ستُقام يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ضمن من منافسات دوري روشن للموسم الرياضي 2025-26، وذلك بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي أن الاصابة التي يُعاني منها هي عبارة عن كدمة بسيطة، لن تمنعه من اللعب في مباراة الاتفاق القادمة.يذكر أن الهلال قد أعلن يوم الخميس عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن اللاعب الصربي «سافيتش» قد تعرض للإصابة في منطقة الساق خلال التدريبات، وأن اللاعب سيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي لمزيد من الاطمئنان على موضع إصابته، ويعد سيرجي سافيتش، أحد الركائز الأساسية بتشكيلة المدرب الإيطالي انزاغي، حيث شارك سافيتش مع الهلال في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، سواءً على المستوى المحلي أو في الدوري، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ويحتل الهلال، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط.