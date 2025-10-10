الدفاع المدني: 22 دولة تشارك في (بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025)

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني أن 22 دولة ستشارك في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025 والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر 2025 حتى 1 نوفمبر 2025.

وتُقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لرياضة رجال الإطفاء والمنقذين (ISFFR)، بتنظيم مشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والاتحاد الدولي.

وتشمل البطولة 4 مسابقات رئيسة هي: تسلّق السلم ذي الخطّاف، وسباق (100) متر مع الحواجز، وسباق التتابع (4×100) متر، بالإضافة إلى سباق المكافحة.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، روسيا، إيران، النمسا، أذربيجان، بيلاروس، بوركينافاسو، بلغاريا، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، التشيك، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، سلوفاكيا، طاجكستان، أوزبكستان).

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة العالمية في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية في مجالات الدفاع المدني والسلامة العامة، وتطوير مهارات رجال الإطفاء والإنقاذ، وإبراز قدراتهم المهنية والبدنية في منافسات دولية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

ويُتوقّع أن تشهد البطولة حضورًا واسعًا من المنتخبات المشاركة من آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية المتخصّصة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية​.