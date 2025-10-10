بسبب هتافات جماهيره.. «الانضباط» تُعاقب «النجمة»

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً انضباطياً بحق نادي النجمة، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مباراة الفريق أمام هجر ضمن دوري الدرجة الأولى تحت 17 سنة والتي انتهت بفوز النجمة (3-0).وجاء في قرار اللجنة أنه ثبت قيام جماهير نادي النجمة بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة.وبناءً على ذلك، قررت اللجنة ما يلي:1. ثبوت مخالفة نادي النجمة للمادة (72-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.2. إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.3. إلزام نادي النجمة بلعب أول ثلاث مباريات قادمة على أرضه دون حضور الجمهور ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى تحت 17 سنة، مع إغلاق كامل الملعب وفقاً للمادة (23) من اللائحة.4. القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.