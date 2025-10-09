3 نقاط ذهبية.. جابر لـ«عكاظ»:عالجوا ثغرات الدفاع قبل مواجهة العراق

خطف المنتخب السعودي فوزاً ثميناً للغاية أمام المنتخب الإندونيسي، و 3 نقاط ذهبية على أرضه، فيما سجل النجم صالح أبو الشامات والمهاجم فراس البريكان، حضوراً لافت في إحدى أهم المباريات حساسية، كما نجى المنتخب من آخر ربع ساعة كاد الإندونيسي يخطف فيها هدف التعادل لولا الحظ الجميل. ووصف المحاضر الآسيوي والمدرب السعودي يحيى جابر، في حديثه لـ«عكاظ»، نقاط القوة والضعف في اللقاء، وعدداً من التوصيات قبل اللقاء القادم أمام العراق والذي يحتاج على إثره ضمان قوة الأظهرة ومساندة الجوانب في التحولات، وضبط الدفاع، وكتلة الفريق الجماعية، وممارسة السرعة في الأداء، والتعاون، والتعامل بالقوة الجسدية خلال المنافسات الفردية والجماعية والهوائية.نقاط القوة للمنتخب السعودي1- رد فعل سريع بعد الصدمة:تلقي هدف مبكر كان يمكن أن يربك التشكيل السعودي، لكن رد الفعل كان حاسمًا وسريعًا من خلال السيطرة على المباراة واستعادة المبادرة.2-الفاعلية الهجومية:استخدام الفرص عند منحها، خصوصًا تنفيذ ركلة الجزاء بدقة من البريكان، والاستفادة من الكرات المرتدة، أظهر قدرة جيدة على تحويل السيطرة إلى أهداف.3- الإصرار والتحكّم في المباراةبعد التقدم، بسط الأخضر سيطرته على مجريات اللعب إلى حد كبير، وقلّل من فرص الخصم في الشوط الثاني.نقاط الضعف والمخاطر:1- مشكلة التغطية على الأطراف:ظهرت فجوات دفاعية عند الأظهرة، يمكن أن يستغلها المنافس عبر الاختراقات الجانبية. ￼2- بداية غير مستقرةاستلام الهدف من ركلة جزاء مبكرة يوضح أن التنظيم الدفاعي في الدقائق الأولى كان هشًّا، وخصوصًا في التعامل مع الأخطاء أو التحولات السريعة.3- الاعتماد على الجزاء والتحركات الثابتةركلة الجزاء وحالة المتابعة «لتسديدة الجوير» شكلتا جزءًا كبيرًا من مصادر الأهداف، قد تكون مشكلة إذا لم تُتح هذه الفرص في مباريات أقوى.4-إدارة المباراة في اللحظات الحاسمةلا يُعرف بعد كيف تعامل الفريق مع ضغط الخصم في الدقائق الأخيرة أو كيف حافظ على التوازن، لكن الإدارة الدفاعية في المرحلة الأخيرة تكون عادة محل فحص في مثل هذه المباريات.التوصيات قبل اللقاء القادم:قال جابر، هناك 4 نقاط كتوصيات مهمة جداً قبل لقاء العراق وتتمثل في:1- تقوية التوازن الدفاعي، خاصّة على الأطراف، لمنع الاختراقات المفاجئة.2-التركيز على تنظيم أول 15 دقيقة من المباراة، للحد من المفاجآت المبكرة.3- تنويع أساليب الهجوم بحيث لا يعتمد الفريق بشكل كبير على ضربات الجزاء أو الفرص الثابتة.4-الحفاظ على اللياقة البدنية والتركيز الذهني خصوصًا في الدقائق الأخيرة.