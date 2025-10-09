رينارد لـ«عكاظ»: لا نجاح للمدرب دون اللاعبين.. وأبو الشامات مستقبلنا في المونديال

أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، عدم رضاه عن بداية المباراة التي كسبها «الأخضر» ضد ضيفه منتخب إندونيسيا، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وقال رينارد: في بداية المواجهة لم نكن جيدين، واستقبلنا هدفاً من ركلة جزاء، لكن ردّ الفعل كان مميزاً، تقدّمنا بالنتيجة، وكان علينا أن نحسم المباراة بعد ذلك، لكننا لم نفعل، وهذا ما يجب أن نلوم أنفسنا عليه.وحول أداء التحكيم بقيادة الكويتي أحمد العلي، قال رينارد: عندما تكون مدرباً قد تتحدث بغضب مع الحكم الرابع أحياناً، لكن لا أود التعليق على قرارات التحكيم حتى لا تُفسر بشكل خاطئ، نريد فقط التركيز على المواجهة القادمة.وعمّا إذا كان أداء المنتخب قد تراجع بعد تسجيل الهدف الثالث، أكد رينارد: لا أعتقد أن مستوانا هبط، لأننا بعد الهدف الثالث خلقنا العديد من الفرص لكن أهدرناها.. لن يمنحنا أحد التأهل لكننا سنسعى إليه بإيماننا وقدراتنا.وفي إجابته على سؤال «عكاظ» عن سبب ثقته الكبيرة في التأهل، أجاب رينارد بإسهاب وقال: المدرب بشكل عام لا يمكنه العمل والنجاح دون اللاعبين. ثقتي هذه أستمدها من معرفتي الكبيرة باللاعبين.. فراس مثلاً عمل معي قبل 6 سنوات عندما كان شاباً، واليوم قدم مباراة كبيرة سجل فيها هدفين مهمين وأهنئه على ذلك. هنالك أيضا اللاعبون الشباب مثل صالح أبو الشامات الذي ترى فيه عينيه رغبته الكبيرة في لعب مباريات كأس العالم القادمة.وعن طرق تحفيزه للاعبين، أوضح: «قلت للاعبين تحديداً الشباب من أمثال صالح إنه يمكنكم اللعب في مباريات كبيرة بالدوري أو دوري أبطال آسيا، لكن كأس العالم يظل مختلف كلياً ومباراة واحدة فيه تساوي الكثير».وختم هيرفي رينارد المؤتمر بالتأكيد على نقطة محورية وقال: «حققنا الفوز وتصدرنا المجموعة.. هذا مهم جداً، لكن فعلياً لم نحقق الهدف بعد.. علينا التركيز في المباراة القادمة وإنهاؤها كما يجب».